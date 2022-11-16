Кадыров высмеял СБУ из-за объявления его в розыск на Украине

Кадыров отреагировал на объявление его в розыск СБУ: меня искать не надо, я приду за вами

Глава Чечни Рамзан Кадыров в видеообращении в своем Telegram-канале высмеял Службу безопасности Украины (СБУ) из-за объявления его в розыск в стране. Он отметил, что весь мир знает, где он находится, поэтому нет необходимости его искать.

«Господа СБУшники, назначьте точку, я сам приеду. Приду за вами и накажу вас за все ваши преступления», — заявил Кадыров.

Он уточнил, что находится в самом центре Грозного и предложил в случае необходимости предоставить сотрудникам СБУ точные данные о своем местонахождении и встретиться с ними. Глава российского региона также подчеркнул, что уже не раз бывал на Украине, добавив, что в то время никто не был сильно озадачен его поимкой.

Ранее СБУ объявила Кадырова в розыск. Ему инкриминируется две статьи Уголовного кодекса Украины, среди которых «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий». Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.