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23:12, 16 ноября 2022Россия

Кадыров высмеял СБУ из-за объявления его в розыск на Украине

Кадыров отреагировал на объявление его в розыск СБУ: меня искать не надо, я приду за вами
Начало событий в новости На Украине объявили в розыск Кадырова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в видеообращении в своем Telegram-канале высмеял Службу безопасности Украины (СБУ) из-за объявления его в розыск в стране. Он отметил, что весь мир знает, где он находится, поэтому нет необходимости его искать.

«Господа СБУшники, назначьте точку, я сам приеду. Приду за вами и накажу вас за все ваши преступления», — заявил Кадыров.

Он уточнил, что находится в самом центре Грозного и предложил в случае необходимости предоставить сотрудникам СБУ точные данные о своем местонахождении и встретиться с ними. Глава российского региона также подчеркнул, что уже не раз бывал на Украине, добавив, что в то время никто не был сильно озадачен его поимкой.

Ранее СБУ объявила Кадырова в розыск. Ему инкриминируется две статьи Уголовного кодекса Украины, среди которых «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий». Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Марина Совина
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