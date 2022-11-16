Фото сына министра обороны ФРГ в вертолете вынудило журналистов обратиться в суд

Bild: СМИ вынудили министра обороны ФРГ прокомментировать фото сына в вертолете бундесвера

Представители СМИ через суд вынудили министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт прокомментировать фотографию, на которой ее сын Александр позирует в вертолете бундесвера. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, в течение шести месяцев Ламбрехт отказывалась отвечать на вопрос, кто является автором данного снимка. Отмечается, что скандальный кадр был сделан во время служебной командировки министра обороны, а затем опубликован в аккаунте ее сына в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Из-за отказа Ламбрехт от комментариев немецкая газета Tagesspiegel подала на нее в суд. Журналисты подчеркнули, что вопросы, заданные по поводу создания и публикации снимка, относятся к служебной сфере министра, а не к частной, как утверждала она.

Административный суд Кельна вынес решение, которое подтвердил Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Согласно ему, Ламбрехт обязана предоставить представителям СМИ информацию, связанную с фото. Суд посчитал, что сделанный во время деловой поездки снимок относится к «официальной сфере» жизни министра.

После этого представитель Минобороны ФРГ заявил, что Ламбрехт сама сфотографировала своего сына в вертолете. По его словам, снимок был сделан незадолго до вылета матери и сына в Северную Фрисландию, в нескольких километрах от Зюльта, куда семья отправилась на пасхальные каникулы после короткого визита в войсковую часть.