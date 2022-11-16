В США рассказали об израильском «дроне из ночных кошмаров»

В США рассказали о способном атаковать цели в зданиях дроне-камикадзе LANIUS

Израильский барражирующий боеприпас LANIUS, который разработали на основе гоночных беспилотников, сможет поражать цели в зданиях и тоннелях. В публикации американского издания The Drive рассказали о возможностях дрона-камикадзе «из ночных кошмаров».

Разработанный компанией Elbit Systems беспилотник можно запускать вручную или с мультикоптера, который способен нести несколько дронов-камикадзе. LANIUS предназначен для работы на малых расстояниях.

Отмечается, что разработанный на основе гоночных моделей дрон отличается высокой максимальной скоростью и маневренностью. LANIUS развивает скорость до 72 километров в час, а максимальный взлетный вес составляет 1,2 килограмма. Беспилотник может находиться в воздухе семь минут.

Также LANIUS может создавать трехмерные карты местности, а ядро дрона на основе искусственного интеллекта позволяет ему классифицировать цели. «Хотя полагаться на робота, способного отличить друга от врага, чрезвычайно сложно, и неясно, насколько надежным на самом деле будет LANIUS в таких сценариях, особенно при работе полностью автономно», — пишет The Drive.

Ранее стало известно, что компания ZALA Aero оцифровала карту Украины для тренировки операторов барражирующих боеприпасов «Ланцет».