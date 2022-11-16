Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 16 ноября 2022Наука и техника

В США рассказали об израильском «дроне из ночных кошмаров»

В США рассказали о способном атаковать цели в зданиях дроне-камикадзе LANIUS

Кадр: Elbit Systems

Израильский барражирующий боеприпас LANIUS, который разработали на основе гоночных беспилотников, сможет поражать цели в зданиях и тоннелях. В публикации американского издания The Drive рассказали о возможностях дрона-камикадзе «из ночных кошмаров».

Разработанный компанией Elbit Systems беспилотник можно запускать вручную или с мультикоптера, который способен нести несколько дронов-камикадзе. LANIUS предназначен для работы на малых расстояниях.

Отмечается, что разработанный на основе гоночных моделей дрон отличается высокой максимальной скоростью и маневренностью. LANIUS развивает скорость до 72 километров в час, а максимальный взлетный вес составляет 1,2 килограмма. Беспилотник может находиться в воздухе семь минут.

Материалы по теме:
Друзья навек. Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
Друзья навек.Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
16 ноября 2021
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022

Также LANIUS может создавать трехмерные карты местности, а ядро дрона на основе искусственного интеллекта позволяет ему классифицировать цели. «Хотя полагаться на робота, способного отличить друга от врага, чрезвычайно сложно, и неясно, насколько надежным на самом деле будет LANIUS в таких сценариях, особенно при работе полностью автономно», — пишет The Drive.

Ранее стало известно, что компания ZALA Aero оцифровала карту Украины для тренировки операторов барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Байден пообещал Польше помощь НАТО и G7 в расследовании падения ракеты
Маск отложил перезапуск подписки Twitter Blue
Уролог предупредил о грозящих импотенцией болезнях
Родители заставили девятилетнего сына жить в собачьем вольере на улице
Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США
Названо число проложенных «по воздуху» дорог МСД
Украинские пленные рассказали об отправлявших их в плен офицерах ВСУ
Пушков назвал «бойкот» западными лидерами Лаврова непродуктивным
В США рассказали об израильском «дроне из ночных кошмаров»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.