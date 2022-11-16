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23:53, 16 ноября 2022Мир

В контрразведке Британии оценили слова о причастности к ЧП на «Северных потоках»

Глава MI5 Маккаллум назвал агрессией РФ слова о причастности к ЧП на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум назвал российской агрессией слова о причастности Лондона к теракту на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом пишет Reuters.

В ежегодном докладе с оценкой угроз, который опубликован на сайте MI5, Маккаллум оценил, что Британия «должна быть готова к российской агрессии на годы вперед». В пример он привел заявление Минобороны РФ о причастности Великобритании к реализации теракта в Балтийском море по подрыву двух газопроводов.

«Часть [агрессии], которую будет выявлять и пресекать MI5, будет скрытой. Но большая ее часть, как сейчас в случае с энергетическими рычагами, будет открытой», — подчеркнул Маккаллум.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2», что привело к масштабным утечкам газа. Аварии произошли в территориальных водах Швеции и Дании.

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Марина Совина
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