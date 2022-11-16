МВД усилит обеспечение безопасности в Крыму

МВД примет дополнительные меры обеспечения безопасности на территории Крыма

В Крыму сотрудники МВД примут дополнительные меры обеспечения безопасности. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на заседании Совета Федерации. Его слова приводит ТАСС.

Министр внутренних дел России отметил, что работа на территории Крыма носит приоритетный характер для ведомства, и оно должно быть готово к любым действиям со стороны Украины.

«Для руководства Украины понятия "добропорядочность" и "человечность" напрочь отсутствуют, поэтому от них можно ожидать чего угодно, а мы будем делать все зависящее от нас, чтобы для них не наступила возможность делать что угодно на нашей территории», — заявил Колокольцев.

Он также отметил, что весь состав полиции задействован в выявлении приготовлений к совершению террористических актов и ведению экстремистской деятельности. В 2022 году, по материалам МВД, две организации были признаны террористическими и еще три — экстремистскими.