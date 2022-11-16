Замглавы Минфина Моисеев: несколько иностранных банков решили продать российские «дочки»

Несколько иностранных банков решили избавиться от российских «дочек» и уже ведут переговоры с потенциальными покупателями, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра финансов России Алексея Моисеева.

«Там есть ряд [банков], периодически из администрации президента обращаются к нам за позицией и в Центральный банк. Их несколько штук», — ответил замглавы Минфина на вопрос журналистов, ведут ли переговоры о продаже своих банковских активов в России иностранные игроки. Конкретных названий Моисеев не привел.

Президент России Владимир Путин запретил до конца 2022 года сделки с долями иностранцев из «недружественных» стран в российских стратегических предприятиях, компаниях ТЭК и банках. В частности, указ президента касается сделок, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения. 26 октября был утвержден перечень банков, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями без специального разрешения.

Ранее сообщалось, что в октябре исход иностранных банков с российского рынка резко ускорился. Всего с начала года представительство в стране закрыли шесть кредитных организаций, но на этот месяц пришлась половина решений.

