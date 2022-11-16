Российская авиакомпания объяснила разбор половины SSJ100 на детали

Глава авиакомпании «Якутия» Винокуров объяснил причины разбора двух SSJ100 на детали

Разбирать на детали два из четырех Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), взятых в лизинг у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), авиакомпании «Якутия» пришлось из-за сложного финансового состояния. Об этом на полях форума «Транспортная неделя 2022» рассказал гендиректор перевозчика Андрей Винокуров, пишут «Ведомости».

По его словам, сложности возникли еще до санкций, введенных в 2022 году. Один самолет был разукомплектован в 2018-м, другой — в 2021-м. Проблемы усугубила и пандемия COVID-19, которая привела к резкому падению доходов.

Винокуров объяснил, что один самолет действительно невозможно восстановить, потому что повреждена горячая часть двигателя SaM146, а ее ремонт возможен только во Франции. Кроме того, у лайнера есть проблемы с шасси и компонентами.

А вот другой борт «Якутия» хотела бы сохранить, потому что один его двигатель уже удалось восстановить в России, а второй подлежит ремонту своими силами.

Между тем в ГТЛК собираются расторгнуть контракт с перевозчиком. Представитель компании подчеркнул, что та всегда старается идти навстречу клиентам, но в таком вопиющем случае приходится принимать радикальные меры.

Источник издания указал, что проверка выявила множество дополнительных нарушений в эксплуатации. Например, специалисты «Якутии» пытались самостоятельно чинить лайнеры, ставили неоригинальные комплектующие и допустили ситуацию, когда кабину залило дождем.

Ранее стало известно, что в 2022 году российские авиакомпании получат только десять Sukhoi Superjet 100, хотя еще весной глава Минпромторга Денис Мантуров обещал передачу 19 бортов. При этом только семь бортов будут полностью новыми, остальные либо использовались ранее, либо были в состоянии простоя.