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17:42, 16 ноября 2022Моя страна

Российские ученые научились заживлять кожу с помощью «чайного гриба»

Алтайские ученые научились заживлять раны мягких тканей человека бактериальной целлюлозой

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

Ученые Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) научились заживлять раны и язвы на коже человека с помощью наноцеллюлозы. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

Разработка была сделана в ходе реализации проекта «Способ изготовления раневого покрытия на основе бактериальной целлюлозы для лечения ран мягких тканей», поддержанного грантом Губернатора Алтайского края. Отмечается, что суть проекта состоит в том, что вместо обычных повязок на поврежденную кожу врачи накладывают наноцеллюлозу, похожую внешне на «чайный гриб».

В исследовании приняли участие 30 пациентов Краевой клинической больницы. Отмечается, что перевязки целлюлозой спасли одну женщину от ампутации кисти руки, а другой мужчина, страдающий сахарным диабетом, отметил улучшение заживления язвы на стопе.

В настоящее время медики получают патент на способ изготовления раневого покрытия на основе наноцеллюлозы. Ученые предполагают, что органический продукт поможет не только при медленно заживающих, но также и при свежих ранах и ожогах.

Ранее в сентябре сообщалось, что ученые из Кемеровской области разработали новый, улучшенный материал для создания протезов — костный цемент. Так, в инновационный состав внедрили различные наполнители, в том числе наноразмерные частицы оксида титана.

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Дарья Рыбак
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