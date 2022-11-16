Найденную родную сестру Натальи Водяновой назвали ее дочерью

Блогерша Diana Spletni Live назвала найденную родную сестру Натальи Водяновой ее дочерью

Российская супермодель Наталья Водянова нашла родную сестру, с которой разлучилась 22 года назад, и стала объектом обсуждения в соцсетях. Соответствующие комментарии появились на YouTube-канале Diana Spletni Live, который насчитывает 52 тысячи подписчиков.

Создательница указанного блога назвала признания манекенщицы странными и мутными и заподозрила ее в обмане. По мнению блогерши, американка Дженнифер Бернс, которую в 2000 году удочерила пара из США, не похожа на родителей и саму Водянову. «Я прошлась по датам и поняла, что что-то в этой истории нечисто. Я уверена, что это ее дочь», — заявила юзерша.

Кроме того, инфлюэнсер обратила внимание на то, что на момент рождения сестры знаменитость уже заключила контракты с ведущими модельными агентствами, а значит начала получать деньги. «Отдать ребенка, потому что мать не может содержать ее, не верю ни единому слову», — высказалась автор видео.

Комментаторы согласились с мнением блогерши и высказали свою позицию под публикацией. «Сама родила, сама отдала», «Мне тоже показалась история очень мутной» «Это дочь ее», «Она вполне может быть дочкой самой Натальи, отдала, чтобы карьере не мешать», «Согласна с вами», — отмечали они.

О том, что Наталья Водянова нашла потерянную 22 года назад сестру, стало известно 16 ноября из интервью женщины журналу Vogue. По словам бизнесвумен, девочку, которую при рождении назвали Машей, в 2000 году удочерила пара из Северной Каролины, США. На тот момент самой Водяновой было 18 лет.