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10:23, 16 ноября 2022Ценности

Наталья Водянова нашла родную сестру спустя 22 года

Российская модель Наталья Водянова нашла родную сестру Дженнифер Бернс спустя 22 года

Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Российская супермодель Наталья Водянова нашла родную сестру, с которой разлучилась 22 года назад. Об этом она рассказала в интервью для декабрьского номера журнала Vogue US.

Согласно материалу, американка Дженнифер Бернс сделала ДНК-тест и спустя время с помощью специального сервиса узнала, что у нее есть сестра, которой оказалась манекенщица. По словам знаменитости, девочку, которую при рождении назвали Машей, в 2000 году удочерила пара из Северной Каролины, США. На тот момент самой Водяновой было 18 лет.

Собеседница издания призналась, что сама предложила передать родственницу другой семье, поскольку хотела уберечь ее от тяжелого детства. Кроме того, модель добавила, что ранее пыталась найти потерянную сестру с помощью частных детективов, однако ее попытки не увенчались успехом.

«У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца. Мы жили вчетвером [Наталья, ее мать Лариса и две сестры Оксана и Кристина] в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень, очень много и тяжело работала», — посетовала Водянова в заключение.

В апреле Наталья Водянова вышла на публику в оголяющем грудь наряде и была обругана. Она посетила благотворительный вечер, посвященный деятельности ее собственного фонда «Обнаженные сердца». Ее запечатлели в гранатовом платье длины макси французского модного дома Schiaparelli, верх которого оформлен прозрачной сеткой, оголяющей часть груди и спину звезды.

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Майя Пономаренко
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