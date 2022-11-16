Назван срок роста цен недвижимость

Аналитик Барсуков заявил о возможности роста цен на вторичном рынке до конца 2023 года

На данный момент нет оснований для роста цен на недвижимость, более того, они могут опуститься еще на 15-20 процентоd. При разных условиях цены на вторичную недвижимость могут начать расти осенью 2023 года, на новостройки раньше — в случае продления льготной ипотеки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

«На рынке вторичной недвижимости мы только-только начали нащупывать дно, по моим прогнозам мы выйдем на него в конце ноября-в декабре. При этом я говорю о реальных сделках — в объявлениях слишком много переоцененных объектов. Предполагаю, что "дно" составит минус 15-20 процентов от январских цен», — допустил Барсуков.

Ситуация обстоит иначе на рынке новостроек. Эксперт предположил, что, как только будет продлена льготная ипотека, застройщики, которые сейчас говорят о бедственном положении, сменят свой тон и отменят акции и скидки, что приведет к росту цен для покупателя.

«Для роста цен по вторичке нужны, во-первых, другая ставка, а во-вторых, другая реальности в восприятии человека себя, как экономической единицы: он должен понимать, что в будущем его доход будет расти, тогда он сможет платить по ипотеке и покупать недвижимость. Сейчас же падение цен частично компенсировало высокие ипотечные ставки, но они по-прежнему велики — самая низкая составляет 9,6 процентf. Если бы она составляла хотя бы 8 процентов, тогда были бы перспективы для роста цен в следующем году», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Цены, уверен он, могут начать стабилизироваться только при условии снижения ключевой ставки, сохранения текущей экономической модели, а также других позитивных факторов. Если эти условия будут соблюдены, а ставка опустится до 6,5 процентf, цены смогут перейти к росту осенью 2023 года.

«Впрочем, скорее всего, поскольку мы сейчас находимся в состоянии большой турбулентности, где негативные факторы перевешивают позитивные, цены начнут расти только через еще один год, а 2023-й окажется годом стабильно низких цен», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что по итогам октября число заключенных в Москве договоров купли-продажи вторичного жилья выросло на 11 процентов относительно сентября. О том, что жители столицы бросились избавляться от недвижимости, говорится в исследовании Росреестра, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».