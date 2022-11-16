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15:33, 16 ноября 2022Мир

В НАТО назвали способ запустить мирные переговоры по Украине

В НАТО назвали поставки оружия Киеву способом достичь мира

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что исход конфликта на Украине и позиции, с которых будут вести мирные переговоры, зависят от ситуации на земле и от успехов украинских военных на поле боя. Поэтому западные страны и их союзники продолжат поставлять Киеву оружие и оказывать финансовую помощь, заявил Столтенберг на пресс-конференции. Трансляция идет на сайте Североатлантического альянса.

«Скорее всего, эта война на каком-то этапе закончится за столом переговоров. В то же время мы знаем, что исход этих переговоров тесно и фундаментально связан с силой на поле боя. Поэтому лучший способ обеспечить максимальную вероятность мирного решения путем переговоров — это поддержать украинцев на поле боя», — подчеркнул генсек.

Он назвал поставки вооружений лучшим способом максимизировать достижение Киевом приемлемого для него решения. Столтенберг добавил: чтобы Украина осталась независимой и суверенной страной, надо оказывать поддержку и дальше.

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Виктория Кондратьева
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