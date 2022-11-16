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11:07, 16 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе произошли взрывы

В Одессе сообщили о взрывах после объявленной на Украине воздушной тревоге

Фото: Nacho Doce / Reuters

В Одессе произошли взрывы, передает украинский Telegram-канал «Политика страны». Накануне по всей территории страны объявили воздушную тревогу.

«СМИ пишут о взрыве в Одессе», — указало издание. По его информации, воздушную тревогу объявили из-за взлета российского истребителя-перехватчика Миг-31К, который может нести сверхзвуковые ракеты «Кинжал».

Ранее на Украине заявили о самом мощном с начала российской специальной военной операции (СВО) обстреле объектов энергетической инфраструктуры.

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Василий Мека
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