В Одессе сообщили о взрывах после объявленной на Украине воздушной тревоге

В Одессе произошли взрывы, передает украинский Telegram-канал «Политика страны». Накануне по всей территории страны объявили воздушную тревогу.

«СМИ пишут о взрыве в Одессе», — указало издание. По его информации, воздушную тревогу объявили из-за взлета российского истребителя-перехватчика Миг-31К, который может нести сверхзвуковые ракеты «Кинжал».

Ранее на Украине заявили о самом мощном с начала российской специальной военной операции (СВО) обстреле объектов энергетической инфраструктуры.