Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Во всех регионах Украины 16 ноября объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Первый сигнал тревоги, согласно карте, прозвучал в восточных регионах Украины, а затем распространился на всю страну.

Ранее на Украине заявили о самом мощном с начала российской специальной военной операции (СВО) обстреле объектов энергетической инфраструктуры.

По словам главы МВД Украины Дениса Монастырского, в результате атак пострадали около 30 объектов. При этом, отмечает он, в большинстве случаев сработали системы ПВО.