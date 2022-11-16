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10:56, 16 ноября 2022Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Во всех регионах Украины 16 ноября объявлена воздушная тревога

Фото: Andrii Marienko / AP

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Первый сигнал тревоги, согласно карте, прозвучал в восточных регионах Украины, а затем распространился на всю страну.

Ранее на Украине заявили о самом мощном с начала российской специальной военной операции (СВО) обстреле объектов энергетической инфраструктуры.

По словам главы МВД Украины Дениса Монастырского, в результате атак пострадали около 30 объектов. При этом, отмечает он, в большинстве случаев сработали системы ПВО.

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Алевтина Запольская
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