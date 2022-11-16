Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:35, 16 ноября 2022Силовые структуры

Российского полковника нашли мертвым с огнестрельным ранением

Во Владивостоке полковника нашли мертвым на его рабочем месте с огнестрельным ранением

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Globallookpress.com

Во Владивостоке полковника нашли мертвым с огнестрельным ранением на его рабочем месте. Об этом в среду, 16 ноября, сообщают «Известия».

По сведениям издания, мужчина работал в местном военном училище. Придя на работу, он зашел в кабинет, позже оттуда прозвучало пять выстрелов. Дежурный услышал их и забежал в кабинет, однако полковник уже скончался.

Рядом с его телом были обнаружены пистолет Макарова и гильзы. Сейчас силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.

14 ноября сообщалось, что в Саратовской области нашли тело капитана полиции с огнестрельным ранением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Появились подробности задержания замглавы Херсонской области
VK проведет уроки для российских школьников
Создан превращающий тепло в полезную энергию «демон Максвелла»
Россияне обогнали всех иностранцев в покупке жилья на популярном курорте
Украина призвала провести совместное расследование инцидента в Польше
Горящую крышу российской жилой многоэтажки показали на видео
Пашинян анонсировал изменение армии Армении
В Белоруссии уличили Польшу в подготовке к наступательной войне
Авербух оценил отстранение российских фигуристов от международных турниров
Источник сообщил о задержании замглавы Херсонской области Губаревой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.