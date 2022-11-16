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16:50, 16 ноября 2022Интернет и СМИ

Байден испугался бицепсов оператора Первого канала

Байдена и Макрона восхитили бицепсы оператора Первого канала Юрия Шолмова на G20

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Президент США Джо Байден испугался бицепсов оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Фрагмент, в котором американский лидер обратил внимание на физическую форму сотрудника российского СМИ, показали 16 ноября в эфире выпуска новостей. Запись доступна на сайте телеканала.

«Бицепсы этого парня меня просто пугают. Они больше, чем моя голова. Посмотрите-ка. Вот это парень. Надеюсь, мы в одной команде?» — сказал Байден, показывая на Шолмова.

Затем американскому лидеру сообщили, что мужчина, о котором он говорит, — это оператор из России. В ответ Байден заявил, что ему все равно. «Ну и бицепсы у него. Мы такие называем пушками», — добавил он.

Стоявший рядом президент Франции Эммануэль Макрон тоже оценил физическую форму Шолмова. Он обратился к оператору со словами: «Хорошо тренируетесь».

Саммит G20 проходит на Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии вместо президента Владимира Путина возглавил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

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Олег Давыдов
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