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15:36, 16 ноября 2022Россия

Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина пришел в себя

В оперштабе заявили, что пострадавший при обстреле Шебекино пришел в себя

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Состояние мужчины, пострадавшего при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино, стабильное, он уже пришел в себя. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области, пишет РИА Новости.

«Пострадавший Сергей Сергеевич пока находится в реанимации. Он уже в сознании. Первое, что спросил у врачей, когда проснулся, когда можно будет домой», — сообщили в оперштабе.

Там уточнили, что состояние пострадавшей при украинской атаке женщины оценивается медиками как средней степени тяжести. Ей предстоит провести в больнице не меньше недели, а на полное восстановление и реабилитацию уйдет около трех месяцев.

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Вечером 15 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате два человека погибли, еще трое — пострадали. Позднее скончалась в больнице одна из пострадавших — 80-летняя местная жительница. Таким образом, число погибших увеличилось до трех.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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