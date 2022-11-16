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10:20, 16 ноября 2022Экономика

Невозможность ослабления рубля объяснили

Аналитик Мустаев заявил об отсутствии оснований для ослабления рубля

Фото: Olesya Astakhova / Reuters

Ослаблению рубля мешает целый ряд факторов: снижение потребительского оптимизма, высокие цены на нефть, а также отложенная на неопределенный срок система с определением потолка цен. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

«Есть много событий, мешающих ослаблению рубля, которые появились на сцене в последнее время, — сказал аналитик. — Во-первых, снижение потребительского оптимизма, с возвращением которого связывали рост импорта и как следствие ослабление рубля. Во-вторых, нефть по-прежнему держится весьма высоко, а дисконт к российской нефти все снижается с 36 до 23 долларов».

Также, по словам Мустаева, идею с потолками цен отложили в долгий ящик, поэтому ожидать прекращения валютных платежей не стоит. В результате оснований для снижения курса не наблюдается.

«Поскольку по-прежнему большое количество макроданных не публикуется, оценить более точно не представляется возможным. Но мы уверены, что девальвация рубля рано или поздно случится. Точную же дату оставим астрологам», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что в 2022 году россияне стали чаще переводить денежные средства в иностранные банки — за девять месяцев депозиты увеличились в два раза, до 63,1 миллиарда долларов (3,8 триллиона рублей) против 30,6 миллиарда долларов в январе. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Наталия Белова
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