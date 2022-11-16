Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержу СВО

Мэр Москвы заявил, что власти направят доходы от новогодних мероприятий на поддержу СВО

Доходы, которые Москва получит от проведения новогодних праздников, будут намного больше, чем экономия при отказе от их проведения. Вырученные средства власти города направят на поддержку специальной военной операции (СВО). Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Градоначальник добавил, что решение остается за москвичами. «Поэтому однозначно мы находимся в сложной ситуации: страна по сути дела воюет, и поэтому все праздники надо отменить, на мой взгляд, это не так. Но тем не менее люди должны сами определиться», — подчеркнул Собянин.

По его словам, это спорный вопрос, будет ли экономнее не проводить новогодния мероприятия. Доходы, которые получит столица от рождественских праздников, например, необходимо направить на помощь, добавил мэр. «И по поводу украшений города — посмотрите, что происходит в Европе. Там без всяких решений темно и депрессивно. Мы что, хотим в солидарность им у себя это сделать? Зачем, кому это надо? Это, знаете, псевдопатриотизм», — заключил Собянин.

Ранее мэр столицы заявил, что москвичи будут сами решать, как отмечать Новый год — формат празднования они определят с помощью голосования на портале «Активный гражданин». Собянин заявил, что в целом город должен быть украшен и приветлив на предстоящих праздниках. У москвичей появится возможность «зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением», добавил он.