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09:37, 16 ноября 2022Силовые структуры

Приписавший себе минно-взрывную травму в ходе СВО водитель получил условный срок

В Пензе водителя осудили за попытку получить выплаты за якобы полученные в ходе СВО травмы

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Пензенский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно водителя-заправщика роты материального обеспечения Александра Дорошенка за попытку мошенничества с выплатами. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает РИА Новости.

Военнослужащий признан виновным по статье о покушении на мошенничество при получении выплат.

С января по апрель фигурант был в командировке на территории Белгородской и Курской областей рядом с зоной специальной военной операции (СВО). 19 марта мужчина сломал палец, устанавливая прицеп к «КамАЗу». А 29 марта он получил ожог голени, когда промывал баню. Тогда контрактник решил поехать в военный госпиталь и рассказать, что 19 марта он якобы получил минно-взрывное ранение в ходе СВО за пределами России. Кроме того, он написал рапорт о выплате трех миллионов рублей за эти травмы.

24 мая Дорошенко вышел из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ и приехал часть. Там и выяснилось, что показания военного были ложными. Тогда командир обратился в прокуратуру и было возбуждено дело.

Свидетелями выступили сослуживцы осужденного. Они подтвердили, что увечья фигурант получил в России. Один из них рассказал, что они выезжали как-то в зону СВО для доставки воды, топлива и продуктов подразделениям воинской части, но это было не 19 марта.

Дорошенко признал вину, но отказался давать показания. Однако он пояснил, что хотел потратить эти деньги на больную мать.

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Екатерина Власова
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