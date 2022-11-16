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21:39, 16 ноября 2022Мир

Пентагон рассказал о попытке связаться с Россией после инцидента в Польше

Генерал США Милли сообщил о попытке связаться с Герасимовым после инцидента в Польше
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал, что американское военное ведомство пыталось связаться с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым после инцидента с падением ракет в Польше, отметив, что это так и не удалось сделать, сообщает РИА Новости.

«Мои подчиненные не смогли связать меня с генералом Герасимовым», — заявил представитель Пентагона.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в селе Пшеводув. Уточнялось, что в результате два человека погибли.

Ранее член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обвинила Украину в убийстве польских мирных жителей и развязывании третьей мировой войны из-за ракетного инцидента в Польше. Она также призвала положить конец этому конфликту и потребовать мира.

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Марина Совина
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