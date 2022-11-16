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16:15, 16 ноября 2022Россия

Полковник объяснил решение Запада встать на сторону России в инциденте в Польше

Полковник запаса Жилин заявил, что Запад не хочет втягивать НАТО в конфликт с Россией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В инциденте с падением ракет в Польше Запад решил встать на сторону России, так как не хочет втягивать НАТО в конфликт. Таким образом ситуацию в беседе с Ura.ru объяснил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

По его словам, США и европейских лидеров «полностью устраивает» противостояние Москвы и Киева, и им не нужно «расползание» конфронтации. «Они сразу заняли позицию "тихо, спокойно". Так что угроза эскалации конфликта снята — хозяин сказал», — заявил специалист.

Ранее польский президент Анджей Дуда сообщил, что существует большая вероятность того, что ракеты, упавшие на территории Польши, принадлежали ПВО Украины. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это были ракеты, выпущенные российской стороной. Аналогичную версию случившегося выдвинул президент США Джо Байден.

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При этом посол Польши при ЕС Анджей Садось от лица всего Евросоюза обвинил в случившемся Россию. С аналогичным заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Минобороны России назвало подобные высказывания провокацией и подчеркнуло, что ВС страны не наносили никаких ударов по целям вблизи границы Польши и Украины.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека.

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Варвара Кошечкина
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