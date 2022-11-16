Полковник объяснил решение Запада встать на сторону России в инциденте в Польше

Полковник запаса Жилин заявил, что Запад не хочет втягивать НАТО в конфликт с Россией

В инциденте с падением ракет в Польше Запад решил встать на сторону России, так как не хочет втягивать НАТО в конфликт. Таким образом ситуацию в беседе с Ura.ru объяснил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

По его словам, США и европейских лидеров «полностью устраивает» противостояние Москвы и Киева, и им не нужно «расползание» конфронтации. «Они сразу заняли позицию "тихо, спокойно". Так что угроза эскалации конфликта снята — хозяин сказал», — заявил специалист.

Ранее польский президент Анджей Дуда сообщил, что существует большая вероятность того, что ракеты, упавшие на территории Польши, принадлежали ПВО Украины. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это были ракеты, выпущенные российской стороной. Аналогичную версию случившегося выдвинул президент США Джо Байден.

При этом посол Польши при ЕС Анджей Садось от лица всего Евросоюза обвинил в случившемся Россию. С аналогичным заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Минобороны России назвало подобные высказывания провокацией и подчеркнуло, что ВС страны не наносили никаких ударов по целям вблизи границы Польши и Украины.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека.