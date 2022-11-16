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14:00, 16 ноября 2022Экономика

В российском молоке нашли кишечную палочку

Роскачество нашло кишечную палочку в молоке 13 торговых марок

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Роскачество выявило, что почти треть проверенных образцов пастеризованного молока не соответствуют нормам безопасности. В некоторых образцах обнаружена кишечная палочка, сказано на сайте организации.

Бактерии группы кишечной палочки нашли в молоке 13 торговых марок: «Амка», «Белые росы», «Дмитрогорский продукт», «Ермолино», «Княгинино», «Молочная культура», «Моя цена», «Новая деревня», «Приволжское», «Самокат», «Свое-Наше», «Станция молочная», «Чишминский молочный завод».

В семи марках есть не заявленные в маркировке растительные жиры, то есть такая продукция является фальсификатом («Белая долина», «Из села Удоево», «Молочный родник», «Моя цена», «Приволжское», «Свое-Наше» и Vita). Для исследования Роскачество изучило 100 торговых марок из 37 регионов страны (70 процентов рынка пастеризованного молока в России).

Ранее Роскачество проверило сметану и выяснило, что 17 процентов образцов не прошли испытания на показатели безопасности, в некоторых марках также была обнаружена кишечная палочка.

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Платон Щукин
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