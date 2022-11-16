Минобороны рассказало об уничтожении поставленного Украине западного вооружения

Спикер МО Конашенков заявил об уничтожении гаубиц М777 и станции AN/TPQ-50 на Украине

Российские войска уничтожили несколько единиц вооружения, поставленного Украине Западом. Об этом сообщил спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две гаубицы М777 и одну радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

«В районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 (...) В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США», — рассказал представитель Минобороны.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России заявил, что иностранные наемники и поставляемое Украине вооружение являются для Вооруженных сил России приоритетными целями на Украине.