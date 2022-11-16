Двоим экс-сотрудникам МВД смягчили приговор по делу об изнасиловании задержанной

На Урале двоим экс-сотрудникам МВД смягчили приговор за изнасилование в служебной машине

Свердловский областной суд смягчил наказание двоим бывшим полицейским по делу об изнасиловании 22-летней уроженки Казахстана в служебной машине. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Экс-сотруднику полка ППС Екатеринбурга Вадиму Мустафину сократили срок на два месяца, его коллеге Вячеславу Тропину — на один месяц. Их третьему соучастнику, Андрею Бессарабову, не стали смягчать наказание. Решение об изменении сроков было принято после рассмотрение апелляционной жалобы и исключения из обвинительной части нескольких квалифицирующих признаков.

Теперь Мустафин проведет в колонии пять с половиной лет, Тропин — пять лет и пять месяцев, а Бессарабов — пять лет.

По версии следствия, августовской ночью 2019 года экс-патрульные посадили девушку в служебный УАЗ, приняв ее за проститутку. Полицейские заставили потерпевшую вступить с ними в половую связь, пригрозив ей групповым изнасилованием в отделе, уточняет региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Впервые дело рассматривалось в Ленинском суде и в 2020 году мужчины получили сроки — суд назначил им по 6-6,5 года колонии. Но спустя несколько месяцев уже на другом судебном процессе появилась информация, что девушка оговорила полицейских. Разбирательство заняло девять месяцев, и уже новый состав Свердловского областного суда суда вынес вердикт — в действиях полицейских нет состава преступления. Всех троих бывших патрульных отпустили на свободу прямо в зале суда, при этом признав за ними право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование.

В феврале этого года Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор и направил дело на повторное рассмотрение. 27 июня 2022 года экс-сотрудников МВД вновь отправили в колонию.

