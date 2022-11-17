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17:26, 17 ноября 2022Мир

Гаагский суд назвал виновных в катастрофе с рейсом MH17 в Донбассе

Гаагский суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в катастрофе с MH17 в ДНР

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Гаагский суд считает, что бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и двое его подчиненных — Сергей Дубинский и Леонид Харченко — виновны в гибели 298 пассажиров малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Еще одного обвиняемого, Олега Пулатова, оправдали. Кроме того, судья заявил, что обвиняемые по делу о катастрофе в Донбассе не были единой группой, как утверждала прокуратура, однако они имели отношение к применению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

В четверг 17 ноября началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении самолета. Суд постановил, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский. Об этом рассказал нидерландский судья Хендрик Стейнхейс.

Самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Исправлена ошибка в перечислении обвиняемых.

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Виктория Кондратьева
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