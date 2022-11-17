В НАТО обеспокоились «растущими аппетитами» Украины по поставкам оружия

Foreign Policy: в НАТО обеспокоены возможным истощением запасов оружия из-за Украины

Западные партнеры Киева пытаются решить, как продолжать поставлять ему оружие и боеприпасы, которые имеют решающее значение на поле боя, но при этом не допустить истощения запасов. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники в НАТО.

«Я думаю, что сейчас все достаточно обеспокоены. Важность накопления запасов [оружия] снова становится актуальной», — заявил представитель НАТО на условиях анонимности, добавив, что после начала боевых действий союзники по альянсу призвали западных оборонных подрядчиков нарастить производство оружия, чтобы удовлетворить «растущие аппетиты».

Ряд собеседников издания в Вашингтоне подчеркнули, что хотели бы, чтобы расходы на оборону продолжали расти в обозримом будущем. «Даже если бы не было войны с Украиной, наши запасы все еще слишком малы», — сказал Джеб Наданер, бывший заместитель помощника министра обороны США по промышленной политике при администрации экс-президента Дональда Трампа.

Возможно, часть компаний действительно нарастит производство, учитывая просьбы США и НАТО, говорится в статье. Белый дом, например, напоминает о событиях 2014-го и воссоединении России с Крымом, настаивая на производстве оружия в больших объемах.