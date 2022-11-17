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16:36, 17 ноября 2022Бывший СССР

Алиев отказался включать в соглашение с Ереваном вопрос армян Карабаха

Глава Азербайджана Алиев отказался включать в соглашение с Ереваном вопрос армян Карабаха
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отказе Баку включать в соглашение с Ереваном вопросы по армянскому меньшинству в Карабахе. Об этом он сообщил, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем, передает ТАСС.

«Они [Армения] хотят включить в мирное соглашение вопросы, касающиеся армянского меньшинства в Азербайджане. Этого не будет. Это невозможно. Мы не дадим согласия на это», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в намерении устроить блокаду армян Нагорного Карабаха, а также их геноцид под предлогом невыполнения Ереваном своих обязательств. По его словам, переговоры о выводе миротворцев из региона без четких международных гарантий безопасности карабахского армянского населения являются нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Азербайджана посчитало неприемлемыми данные высказывания Пашиняна. Ведомство отметило, что заявления о геноциде являются «очередным ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установления мира в регионе».

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Кристина Есикова
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