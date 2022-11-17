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19:03, 17 ноября 2022Бывший СССР

Путин поговорил с президентом Азербайджана

Президент России Путин обсудил с коллегой из Азербайджана Алиевым сотрудничество стран
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым сотрудничество стран в энергетической и торгово-экономической областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях», — говорится в заявлении.

Ранее в Москве прошел второй российско-азербайджанский экспертный совет (РАЭС). Встреча экспертов двух государств посвящена тридцатилетию дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Дискуссии состоялись по темам региональной безопасности и сотрудничества, также эксперты обсудили проблемы мирного урегулирование на южном Кавказе и выразили общность позиции стран в необходимости реализации постконфликтной повестки для скорейшего заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

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Кристина Есикова
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