Путин поговорил с президентом Азербайджана

Президент России Путин обсудил с коллегой из Азербайджана Алиевым сотрудничество стран

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым сотрудничество стран в энергетической и торгово-экономической областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях», — говорится в заявлении.

Ранее в Москве прошел второй российско-азербайджанский экспертный совет (РАЭС). Встреча экспертов двух государств посвящена тридцатилетию дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Дискуссии состоялись по темам региональной безопасности и сотрудничества, также эксперты обсудили проблемы мирного урегулирование на южном Кавказе и выразили общность позиции стран в необходимости реализации постконфликтной повестки для скорейшего заключения мирного договора между Баку и Ереваном.