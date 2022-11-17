Дефицит бензина в Орловской области опровергли

Информация о дефиците бензина в Орловской области оказалась недостоверной

Власти Орла опровергли информацию о дефиците бензина и ограничениях на заправочных станциях в Орловской области.

Ночью 16 ноября в мессенджерах жителей Орловской области начали распространяться сообщения о том, что с 17 ноября отпуск дизельного топлива и бензина будет производиться не более 15 литров на один автомобиль. «Обращаем внимание, что заправка в канистры запрещена. Об изменении порядка заправки автотранспорта будет сообщено дополнительно», — отмечали авторы, подписавшиеся представителями администрации сети АЗС «Газпром».

В мэрии Орла эту информацию назвали недостоверной. По данным представителей администрации города, цель таких сообщений — посеять панику среди населения. «Перебоев по топливу в Орловской области нет, никаких ограничений на заправку — тоже», — добавили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала «Телеграммы из Орла», менеджеры сети заправок подтвердили, что информацию распространяют мошенники и никаких ограничений на самом деле нет. Корреспонденты ГТРК «Орел» также отправились на АЗС и подтвердили официальную информацию.

На сайте сети АЗС «Газпром» нет данных о дефиците топлива. Представители компании при этом предупредили о случаях мошенничества с распространением ложной информации. «Сеть АЗС "Газпром" не имеет отношения к мошенническим рассылкам», — говорится в сообщении.

На сайте сети АЗС «Газпром» нет информации о дефиците топлива. Представители компании при этом предупредили о случаях мошенничества с распространением ложной информации. «Сеть АЗС "Газпром" не имеет отношения к мошенническим рассылкам», — говорится в сообщении.

Информация о дефиците топлива в Орловской области не получила распространения в СМИ и соцсетях.