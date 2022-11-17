Сотрудница школы отправила ученику сотни сексуальных сообщений и попала под суд

Эллен Кэдман-Смит отправила ученику 3000 сообщений сексуального характера и попала под суд

В Великобритании сотрудница школы с острова Уайт отправила 15-летнему ученику более 3000 сообщений сексуального характера за два месяца и оказалась в суде. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летняя Эллен Кэдман-Смит попала под подозрение после того, как мать одного из учеников школы Cowes Enterprise College в городе Каус обнаружила в его телефоне сотни посланий от адресата, скрывавшегося под псевдонимом «Е». Женщина попросила полицию выяснить, кто это. «Кажется я влюбилась в тебя», — гласило одно из самых невинных сообщений. «Если бы ты знал, как я хочу тебя!» — говорилось в другом.

Правоохранители быстро вышли на Кэдман-Смит, которая использовала для переписки свой личный аккаунт. Дальнейшее расследование показало, что отношения между подростком и сотрудницей начались после того, как женщина стала помогать ему решать проблемы с учебой.

В переписке Кэдман-Смит постоянно признавалась мальчику в любви и описывала сексуальные фантазии с его участием. При этом она говорила подростку, что «не может заполучить его по известным причинам». Тем не менее, когда женщина поругалась с бойфрендом, она тут же сообщила об этом мальчику и заявила, что хочет провести с ним «ночь в отеле в Кенте». Также выяснилось, что она регулярно подвозила ученика и покупала ему гамбургеры и напитки.

Суд присяжных пришел к выводу, что Эллен Кэдман-Смит вступила с подопечным в неподобающие отношения, будучи ответственным лицом. Защита бывшей сотрудницы школы не предоставила никаких доказательств в пользу ее невиновности.

Женщину на пять лет внесли в список сексуальных преступников и запретили работать с детьми. Кроме того, Кэдман-Смит запретили использовать социальные сети для общения с лицами, не достигшими 16 лет, а также обязали по первому требованию предоставлять всю информацию о своей деятельности в интернете.

Ранее сообщалось, что школьный психолог из США обвинила 10-летнего ученика в домогательствах. Женщина заявила, что мальчик преднамеренно схватил ее за грудь.