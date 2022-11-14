Школьный психолог обвинила 10-летнего ученика в домогательствах

NBC News: 10-летнего мальчика из США обвинили в домогательствах к школьному психологу

В США психолог-консультант одной из школ штата Флорида обвинила 10-летнего мальчика в домогательствах. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел 24 октября. Сотрудница учебного заведения Holly Hill School в городе Холли-Хилл утверждает, что зашла в класс, чтобы что-то обсудить с учителем, а один из четвероклассников подошел поприветствовать ее. Как утверждает школьный психолог, мальчик одной рукой обхватил ее за шею, а другой «потянулся и схватил ее за левую грудь».

Психолог сбросила руку ученика с груди, после чего тот отошел от нее. Женщина сообщила об инциденте в администрацию. В школу были вызваны сотрудники правоохранительных органов, а ребенка отстранили от занятий. Сейчас ему грозит обвинение в оскорблении действием.

Ученик отрицает вину, а адвокаты семьи заявили, что администрация школы применила к ребенку санкции без должного расследования. «Моего внука обвинили в чем-то и наказали, не имея никаких фактов. Мы этого не потерпим», — заявил дедушка ученика в интервью NBC News.

8 ноября мальчику разрешили вернуться к занятиям. Администрация учебного заведения отказалась как-либо комментировать инцидент. Других подробностей о ходе разбирательства пока нет.

Ранее сообщалось, что школьники из американского штата Айова насмерть забили учительницу бейсбольной битой. По версии следствия, они расправились с педагогом из-за плохих оценок.