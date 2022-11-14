Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 14 ноября 2022Из жизни

Школьный психолог обвинила 10-летнего ученика в домогательствах

NBC News: 10-летнего мальчика из США обвинили в домогательствах к школьному психологу

Фото: Redd F / Unsplash

В США психолог-консультант одной из школ штата Флорида обвинила 10-летнего мальчика в домогательствах. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел 24 октября. Сотрудница учебного заведения Holly Hill School в городе Холли-Хилл утверждает, что зашла в класс, чтобы что-то обсудить с учителем, а один из четвероклассников подошел поприветствовать ее. Как утверждает школьный психолог, мальчик одной рукой обхватил ее за шею, а другой «потянулся и схватил ее за левую грудь».

Психолог сбросила руку ученика с груди, после чего тот отошел от нее. Женщина сообщила об инциденте в администрацию. В школу были вызваны сотрудники правоохранительных органов, а ребенка отстранили от занятий. Сейчас ему грозит обвинение в оскорблении действием.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Эта травма со мной навсегда» Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
«Эта травма со мной навсегда»Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
14 июня 2020

Ученик отрицает вину, а адвокаты семьи заявили, что администрация школы применила к ребенку санкции без должного расследования. «Моего внука обвинили в чем-то и наказали, не имея никаких фактов. Мы этого не потерпим», — заявил дедушка ученика в интервью NBC News.

8 ноября мальчику разрешили вернуться к занятиям. Администрация учебного заведения отказалась как-либо комментировать инцидент. Других подробностей о ходе разбирательства пока нет.

Ранее сообщалось, что школьники из американского штата Айова насмерть забили учительницу бейсбольной битой. По версии следствия, они расправились с педагогом из-за плохих оценок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В Турции задержали оставившего бомбу на улице человека
Байден предложит Си Цзиньпину возобновить диалог и дать взаимные гарантии
Парень придумал оригинальный способ получать дополнительные перерывы на работе
В России анонсировали подорожание ЖКУ с 1 декабря
Назван способный сдержать натиск Запада российский истребитель
МВФ дал мрачный прогноз для мировой экономики
Россиянка отдохнула в Египте и описала поездку словами «как у бабушки на даче»
В США обвинили демократов в отмывании денег с помощью Украины
Эрдогана назвали «влиятельным посредником» саммита G20
В США анонсировали санкции против ВПК России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.