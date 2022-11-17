Турция заявила о возможности продлить зерновую сделку на год

Глава МИД Турции заявил о возможности продлить зерновую сделку на год в марте 2023-го

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что требования России в рамках зерновой сделки должны быть выполнены, и полагает, что спустя 120 дней после продления — в марте 2023-го — зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН может быть продлена сразу на год. Цитату приводит издание Hürriyet.

«Сделаны важные шаги. Россия тоже осталась довольна, хотя препятствия для этого устранены не полностью. И мы говорим, что требования России также должны быть удовлетворены, чтобы украинское зерно пошло [в те страны, которые в нем нуждаются]», — заявил он.

Чавушоглу считает, что то же касается транзита российского аммиака. В связи с этим он призвал созвать переговоры по этой теме. Министр также добавил, что по возможности Анкара будет оказывать сторонам содействие.

Стороны согласились продлить сделку по вывозу зерна с Украины, однако пока не ясно, будут ли соблюдены условия по вывозу российского зерна. МИД России тоже подтвердил, что 19 ноября сделка будет автоматически продлена.