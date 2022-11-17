Мужчина решил сходить на свидание в отпуске и умер

В Колумбии убили американского туриста, который отправился на свидание с местной девушкой

Прилетевший в Колумбию американский турист отправился на свидание с местной жительницей, с которой познакомился в Tinder, и был найден мертвым на улице спустя несколько часов. Об этом пишет Daily Mail.

27-летний Пол Нгуен (Paul Nguyen) из Калифорнии 6 ноября отправился в отпуск с другом в колумбийский город Медельин. Выяснилось, что спустя несколько дней мужчина познакомился с одной местной девушкой в Tinder и решил пригласить ее на свидание, предложив вместе сходить на обед.

Последний раз Нгуена видели в четверг, 10 ноября, выходящего из бара вместе с неизвестной женщиной около двух часов ночи. Спустя несколько часов тело туриста было найдено на улице — по версии следствия, мужчину накачали наркотиками и ограбили. Родственники путешественника уверяют, что в убийстве участвовало несколько человек и его новая знакомая была лишь «приманкой».

Отмечается, что Нгуен стал 25-м иностранным туристом, убитым в Медельине в 2022 году.

Ранее в ноябре американская туристка, отправившаяся с друзьями отдыхать в Мексику, была найдена мертвой на их общей арендованной для отпуска вилле. Перед смертью девушки ее приятели сняли на видео, как путешественницу избивает другая знакомая.