Российского полицейского осудят за взятки офисной бумагой от директора компании

В Нижневартовске осудят экс-полицейского за взятки от директора компании на 245 тыс. руб.

В Нижневартовске суд рассмотрит дело бывшего оперуполномоченного УМВД России по городу о коррупции. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант осуществлял борьбу с организованными формами преступности и выявлял преступления среди иностранцев. С октября 2020 по ноябрь 2021 года полицейский получил 245 тысяч рублей от директора компании, которая занималась вопросами миграции.

Кроме того, он принял офисную бумагу на три тысячи рублей за непринятие мер к выявлению нарушений и привлечению этого директора к ответственности.

Сотрудника МВД задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «б, в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.