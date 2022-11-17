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17:31, 17 ноября 2022Россия

В Подмосковье пятиклассник избил сверстницу на репетиции новогоднего спектакля

В Подмосковье 11-летний школьник избил сверстницу на репетиции, у девочки сотрясение мозга

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Подмосковье 11-летний школьник избил сверстницу на репетиции новогоднего спектакля, у пятиклассницы диагностировали сотрясение мозга, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, дети из театрального кружка репетировали в актовом зале школы спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити». Конфликт между участниками произошел во время репетиции одной из сцен, когда главный герой берет за руку девочку, играющую роль лешего.

За кулисами школьница попросила сверстника больше так не делать, однако тот в ответ повалил ее на пол и начал бить. Крики девочки услышала учительница и разняла дерущихся.

Пострадавшая позвонила матери, которая примчалась в школу. В больнице у пациентки диагностировали сотрясение и множественные ушибы. На школьника написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Копейске третьеклассники избили школьницу до потери сознания и оставили лежать в снегу.

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Анна Щербакова
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