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17:37, 17 ноября 2022Россия

Появилось видео с места крушения одномоторного самолета в российском регионе

Mash Gor опубликовал видео с места крушения одномоторного самолета в Северной Осетии

Опубликовано видео с места крушения одномоторного самолета в Северной Осетии, при котором погиб один человек. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале Mash Gor.

На видеоролике видны разбросанные по полю в российском регионе детали воздушного судна. Кроме того, в объектив камеры попал предполагаемый погибший. Его тело накрыто черным брезентом.

Позже выяснилось, что самолетом, упавшим в Пригородном районе республики, управлял 55-летний местный житель. Он летал на своем А-27 в свободное время.

Сейчас следователи выясняют причину случившегося.

8 ноября самолет санитарной авиации Ми-2 потерпел крушение в Костромской области — он упал в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино во время захода на посадку.

Анна Щербакова
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