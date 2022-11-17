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10:42, 17 ноября 2022Культура

О застреленном Болдуином операторе снимут документальный фильм

О застреленном Алеком Болдуином операторе Галине Хатчинс снимут документальный фильм

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Об операторе Галине Хатчинс, которая была застрелена американским актером Алеком Болдуином во время съемок проекта «Ржавчина», снимут полнометражный документальный фильм. О этом сообщает Variety.

Режиссером предстоящей картины станет Рэйчел Мейсон, номинированная на премию «Эмми» за работу над фильмом «Цирк книг» в 2020 году. Сообщается, что супруг погибшей Мэтт Хатчинс одобрил идею создания проекта.

По информации издания, документальная лента «нарисует яркий портрет пути Хатчинс от ее юности, жизни на удаленной советской военно-морской базе до становления одним из самых востребованных кинематографистов независимого кино».

Режиссер фильма, посвященного оператору, поделилась, что Хатчинс могла оставить «неизгладимый след в кино»: «Мир потерял великого художника, но я потеряла друга. Тот факт, что ее гениальность как художника была мгновенно омрачена обстоятельствами ее смерти, глубоко меня огорчает».

Ранее стало известно, что Болдуин подал иск против продюсеров фильма «Ржавчина», чтобы снять с себя ответственность.

Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

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Анастасия Астахова
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