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15:44, 17 ноября 2022Экономика

Министр обороны Эстонии заявил о выросшем в 15 раз счете за газ

Глава Минобороны Эстонии Певкур заявил, что его счет за газ вырос в 15 раз

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Министр обороны Эстонии заявил Ханно Певкур, что инфляция в стране составляет около 20 процентов и его счет за газ вырос в 15 раз. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Pais.

«Сейчас ситуация немного улучшилась. Мы все платим за то, что произошло, очень высокую цену, но это не значит, что мы должны поддаться шантажу и перестать поддерживать Украину», — отметил министр, отвечая на вопрос журналистов, сократит ли Эстония помощь Киеву.

Певкур также заявил, что каждая страна самостоятельно определяет размер помощи, так как у некоторых государств нет большой военной мощи, однако у них есть возможность оказать экономическую поддержку. По его словам, Эстония направила Украине помощь в размере около 30 процентов годового оборонного бюджета страны, что составляет примерно 1 процент ВВП. Кроме того, Таллин проводит обучение украинских солдат в различных областях, в том числе борьбе с кибератаками.

В сентябре комиссар Еврокомиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что для Эстонии экономия газа и электричества в нынешней ситуации является проявлением патриотизма. Она также добавила, что сейчас в стране активно принимаются меры по обеспечению света в домах и предотвращению перебоев в подаче электроэнергии.

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Варвара Кошечкина
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