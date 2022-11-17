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12:20, 17 ноября 2022Бывший СССР

В Харьковской области нанесли удары по критической инфраструктуре

Взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры в Харьковской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На объектах критической инфраструктуры в Харьковской области произошли взрывы, сообщил губернатор региона Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, ракетные удары были нанесены по Изюмскому району, зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. Пострадали три человека, их госпитализировали.

«Просим жителей Харьковщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги!» — призвал Синегубов.

Ранее над Харьковской, Черкасской и Полтавской областями были замечены летящие ракеты, сообщалось о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Варвара Кошечкина
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