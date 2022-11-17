В Харьковской области нанесли удары по критической инфраструктуре
Взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры в Харьковской области
На объектах критической инфраструктуры в Харьковской области произошли взрывы, сообщил губернатор региона Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, ракетные удары были нанесены по Изюмскому району, зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. Пострадали три человека, их госпитализировали.
«Просим жителей Харьковщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги!» — призвал Синегубов.
Ранее над Харьковской, Черкасской и Полтавской областями были замечены летящие ракеты, сообщалось о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).