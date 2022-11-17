Террористы расстреляли толпу на иранском рынке

ISNA: на иранском рынке в Изэ террористы расстреляли толпу

Вечером 16 ноября террористы открыли огонь на центральном рынке города Изэ в Иране. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Сообщается, что в результате теракта погибли семь человек, еще десять получили ранения. Преступники были ликвидированы силами полиции, «Басидж» (иранское ополчение, входящее в Корпус стражей исламской революции) и местной охраной рынка.

Главный судья провинции Хузестан Али Дехкани заявил, что трое организаторов теракта были арестованы. Об этом также написал пресс-секретарь правительства Ирана Джахроми Бахадори в Twitter, добавив, что «медиа-террористы, протестующие и сепаратисты являются тремя элементами одного пазла, который враги используют для развала Ирана».

Пресс-секретарь Совета стражей Хади Тахан Назиф также выразил сочувствие пострадавшим и их семьям, а также призвал к возмездию. «Жестко расправиться с виновными в этих преступлениях — то, чего желает народ и имеет на это право», — отреагировал на произошедшее иранский чиновник на своей странице в Twitter.