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14:36, 17 ноября 2022Мир

Террористы расстреляли толпу на иранском рынке

ISNA: на иранском рынке в Изэ террористы расстреляли толпу
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Wana News Agency / Reuters

Вечером 16 ноября террористы открыли огонь на центральном рынке города Изэ в Иране. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Сообщается, что в результате теракта погибли семь человек, еще десять получили ранения. Преступники были ликвидированы силами полиции, «Басидж» (иранское ополчение, входящее в Корпус стражей исламской революции) и местной охраной рынка.

Главный судья провинции Хузестан Али Дехкани заявил, что трое организаторов теракта были арестованы. Об этом также написал пресс-секретарь правительства Ирана Джахроми Бахадори в Twitter, добавив, что «медиа-террористы, протестующие и сепаратисты являются тремя элементами одного пазла, который враги используют для развала Ирана».

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Пресс-секретарь Совета стражей Хади Тахан Назиф также выразил сочувствие пострадавшим и их семьям, а также призвал к возмездию. «Жестко расправиться с виновными в этих преступлениях — то, чего желает народ и имеет на это право», — отреагировал на произошедшее иранский чиновник на своей странице в Twitter.

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Глеб Бажуткин
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