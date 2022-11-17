Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:09, 17 ноября 2022Россия

Пожар в московском торговом комплексе ликвидирован

Пожар в торговом комплексе «Садовод» в Москве ликвидирован
СюжетПожар в Москве:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пожар в «Садоводе» в Москве ликвидирован. Об этом сообщается на сайте торгового комплекса (ТК).

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

О ЧП стало известно ранее 17 ноября. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что загорелись торговые павильоны. На место происшествия прибыли 20 подразделений пожарной службы.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 150 человек.

«Садовод» — крупнейший центр оптово-розничной торговли в России. По различным данным, рынок, находящийся на юго-востоке Москвы, занимает территорию приблизительно 40-60 гектаров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Гаагский суд вынес вердикт по делу о рейсе MH17
Опубликована карта боевых действий на Украине на 17 ноября
Фадеев рассказал о новых членах СПЧ
Диетолог предупредила мужчин о понижающих тестостерон продуктах
Раскрыто отношение россиян к распродажам после ухода зарубежных брендов
Блинкен назвал Россию ответственной за инцидент с ракетами в Польше
Полицейские выявили обналичивших более двух миллиардов рублей теневых банкиров
В Москве начало заканчиваться новое жилье
Россиян бесплатно познакомят с Серебряным веком
Премьер Израиля и президент Турции провели первые с 2013 года переговоры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.