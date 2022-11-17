Пожар в московском торговом комплексе ликвидирован

Пожар в торговом комплексе «Садовод» в Москве ликвидирован

Пожар в «Садоводе» в Москве ликвидирован. Об этом сообщается на сайте торгового комплекса (ТК).

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

О ЧП стало известно ранее 17 ноября. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что загорелись торговые павильоны. На место происшествия прибыли 20 подразделений пожарной службы.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 150 человек.

«Садовод» — крупнейший центр оптово-розничной торговли в России. По различным данным, рынок, находящийся на юго-востоке Москвы, занимает территорию приблизительно 40-60 гектаров.