Член СПЧ Меркачева рассказала о риске новых преступлений пермского людоеда

Член СПЧ Меркачева заявила о вероятности совершения нового преступления пермским людоедом

Риск того, что вышедший из колонии после 23 лет заключения пермский людоед Михаил Малышев совершит новое преступление, очень велик. Об этом «Ленте.ру» рассказала член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По словам правозащитницы, с Малышевым вряд ли кто-то работал за решеткой, следил за тем, как меняется его психика, или проводил с ним курсы против агрессии и жестокости. При этом осужденный ко всему прочему насмотрелся насилия за решеткой.

«Малышев вышел таким же, каким сел, — если не хуже. Я думаю, есть очень большая вероятность, что он совершит новое преступление», — заявила Меркачева.

Несмотря на то что за каннибалом установлен административный надзор, в России он имеет скорее формальный характер, считает член СПЧ. И главный вопрос в том, как на практике будут вести надзор в отношении Малышева.

Пермский людоед Михаил Малышев провел 23 года в местах лишения свободы за убийства с особой жестокостью. После задержания Малышева оперативники нашли у него дома два холодильника с человеческим мясом: с помощью подруги он заманивал жертв к себе домой, убивал и расчленял их, а потом ел. Из плоти убитых преступник готовил разные блюда, в том числе пельмени и пироги. Теперь Малышев вернулся в родную Пермь. Новость о его возвращении вызвала резонанс среди местных жителей.