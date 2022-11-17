VK раскрыла отношение россиян к неграмотности в переписках

Опрос «VK Мессенджера»: 37% россиян обращают внимание на грамотность в сообщениях

Эксперты «VK Мессенджера» провели опрос, посвященный этике общения в мессенджерах, и выяснили, как пользователи Рунета относятся к голосовым сообщениям и эмодзи, ошибкам собеседников и поздним уведомлениям в рабочих чатах. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно результатам исследования, ошибки и опечатки в переписках раздражают больше трети респондентов (37 процентов). 57 процентов россиян замечают неграмотность, но относятся к ней спокойно, 6 процентов на это не обращают внимания.

Кроме того, каждого третьего юзера (30 процентов) раздражает дробление сообщений в мессенджерах на множество коротких. Однако 63 процента относятся к этой привычке нейтрально, а 7 процентам даже нравится получать сообщения в таком виде.

Также стало известно, что каждый пятый участник исследования (21 процент) негодует, когда получает голосовое сообщение и не имеет возможности его прослушать, а 14 процентов такие сообщения раздражают при любых обстоятельствах. При этом почти половина опрошенных (45 процентов) относится к ним нейтрально, а каждому пятому они нравятся.

Почти две трети респондентов (60 процентов) отметили, что автоматическая расшифровка голосовых сообщений в текст могла бы улучшить их отношение к голосовым сообщениям; 34 процента указали на то, что не изменилось бы, и 6 процентов — что ухудшилось бы.

Наконец, отмечается, что стикеры и эмодзи в мессенджерах использует абсолютное большинство респондентов — 93 процента: 72 процента из них — в чатах с друзьями, 57 процентов — в семейных, 43 процента — в рабочих чатах и чатах со знакомыми, а 15 — даже при общении с незнакомыми людьми.

Ранее стало известно, что VK организует в российских школах с 21 ноября по 11 декабря мастер-классы по видеотехнологиям «Урок цифры». Занятия будет проведены при поддержке Минцифры и Минпросвещения.