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10:41, 17 ноября 2022Мир

Захарова спросила главу MI5 о количестве британских шпионов в мире

Мария Захарова спросила главу MI5 Маккаллума о количестве британских шпионов в мире

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила главу контрразведки Соединенного Королевства MI5 Кена Маккалума о количестве британских шпионов в мире. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

Дипломат ответила на заявление главы контрразведки о высланных из стран Европейского союза (ЕС) российских «шпионах». «И британская пресса же никогда не спросит Маккалума, сколько британских шпионов разбросано по миру. Не интересно? Или знают, что с ними потом сделают?» — отметила она.

Захарова также поинтересовалась, сколько британских шпионов работало в посольстве королевства в России до 2022 года и сколько из них продолжают там работать. «Как думаете, сможет посол Британии в Москве порассуждать на эту тему так же открыто, как ее старший брат Маккалум?» — сыронизировала она.

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Виктория Кондратьева
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