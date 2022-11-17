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09:27, 17 ноября 2022Россия

Один из пострадавших при подрыве на мине в приграничном российском регионе погиб

Брянский губернатор Богомаз заявил о гибели одного из пострадавших при подрыве на мине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Один из пострадавших, который подорвался на мине в окрестностях села Азаровка Брянской области, скончался. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался», — написал Богомаз.

Он добавил, что второго россиянина, который получил травмы при подрыве на мине, доставили в ЦРБ, где медики оказывают ему необходимую помощь.

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О происшествии в граничащем с Украиной регионе стало известно вечером в среду, 16 ноября. Тогда Богомаз сообщил, что двое местных жителей ехали на автомобиле, который подорвался на мине.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах

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Анастасия Шейкина
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