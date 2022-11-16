Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:42, 16 ноября 2022Россия

В граничащем с Украиной регионе два человека подорвались на мине

Губернатор Брянской области Богомаз заявил о подрыве двух человек на мине в селе Азаровка

Фото: Pixabay

Губернатор граничащей с Украиной Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что два человека получили ранения при подрыве на мине в селе Азаровка.

«Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения», — написал глава региона.

Он заявил, что пострадавшие в самое ближайшее время будут направлены в районную больницу и уточнил, что на месте подрыва машины ведется работа оперативных служб.

Ранее в Брянской области неизвестные подорвали опоры ЛЭП. Богомаз пообещал перевести электроснабжение района на резервную линию до того момента, пока не будет восстановлена поврежденная линия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США возложили ответственность за падение ракет в Польше на Россию
ООН заявила об «осторожном оптимизме» по продлению зерновой сделки
Зеленский рассказал о «сигналах» готовности России к переговорам
Зеленский заявил об предложений по переговорам
В граничащем с Украиной регионе два человека подорвались на мине
В США снова заявили о готовности оказывать военную поддержку Украине
В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
Хмельницкая АЭС осталась без электроснабжения из-за обстрелов
Зеленский намеренно отказался массово эвакуировать людей из городов
Латвия призвала прикрыть запад Украины системами ПВО НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.