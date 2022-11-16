В граничащем с Украиной регионе два человека подорвались на мине

Губернатор Брянской области Богомаз заявил о подрыве двух человек на мине в селе Азаровка

Губернатор граничащей с Украиной Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что два человека получили ранения при подрыве на мине в селе Азаровка.

«Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения», — написал глава региона.

Он заявил, что пострадавшие в самое ближайшее время будут направлены в районную больницу и уточнил, что на месте подрыва машины ведется работа оперативных служб.

Ранее в Брянской области неизвестные подорвали опоры ЛЭП. Богомаз пообещал перевести электроснабжение района на резервную линию до того момента, пока не будет восстановлена поврежденная линия.