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15:39, 10 ноября 2022Россия

В граничащем с Украиной российском регионе подорвали опору ЛЭП

Брянский губернатор Богомаз заявил о подрыве опоры ЛЭП в Климовском районе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Брянской области неизвестные подорвали опоры ЛЭП. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте», — написал глава Брянской области.

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Он пообещал перевести электроснабжение района на резервную линию до того момента, пока не будет восстановлена поврежденная линия.

24 октября в Брянской области неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге между населенными пунктами Новозыбков и Злынка. Никто не пострадал, были повреждены железнодорожные пути.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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