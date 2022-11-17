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22:45, 17 ноября 2022Мир

Бывший сотрудник SpaceX рассказал об увольнении работников за критику Маска

Bloomberg: экс-сотрудник SpaceX сообщил об увольнении девяти человек за критику Маска
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Blake / Reuters

Бывший сотрудник американской компании SpaceX рассказал об увольнении девяти человек, включая его самого, из-за письма с критикой поведения основателя и исполнительного директора Илона Маска. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Компания SpaceX незаконно уволила девять человек в начале этого года в отместку за комментарии, критикующие основателя Илона Маска и культуру компании», — говорится в материале. В публикации уточняется, что открытое письмо было направлено в национальное управление по трудовым отношениям США. Сотрудники компании пожаловались на неуместные и пренебрежительные комментарии Маска в социальной сети Twitter. В письме также указано, что причиной увольнения работников стало «участие в основной согласованной защищенной деятельности, связанной с выступлением против неспособности и отказа SpaceX решить проблему культуры сексизма, домогательств и дискриминации».

В ноябре стало известно о намерении Маска уволить около половины всех сотрудников Twitter. Кроме того, оставшимся сотрудникам будет запрещено работать удаленно. Подобные меры направлены на сокращение расходов.

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Варвара Кузьмина
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