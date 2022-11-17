В Нижневартовске чиновница умерла после посещения косметолога

Чиновница Лариса Ваганова скончалась после посещения косметолога в Нижневартовске

Заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Лариса Ваганова скончалась после посещения косметолога в одной из городских клиник. Об этом сообщает URA.RU.

Анонимный источник заявил, что чиновница обратилась в клинику эстетической медицины, чтобы сделать подтяжку лица нитями. По его словам, после уколов обезболивающего пациентка уснула и не проснулась, поэтому сотрудники учреждения вызвали скорую помощь. Однако женщина впала в кому и умерла через несколько дней.

«У этой клиники нет в штате специалиста, который имеет право проводить процедуры такого плана», — отметил инсайдер из медицинского сообщества Нижневартовска в беседе с корреспондентом указанного портала.

Следственный комитет пока никак не прокомментировал гибель Вагановой, в то же время в департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики подтвердили информацию о смерти женщины, но не раскрыли подробности ее гибели.

В октябре москвичка Татьяна Федотова обвинила хирургов в неудачной ринопластике за 500 тысяч рублей. «Нос как был кривой, так и остался, дыхание не восстановилось. У меня также подтвердили деформацию левого костного ската, была раздроблена кость и провалена внутрь», — объяснила женщина.